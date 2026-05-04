Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an der Molkereistraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter sind am Maifeiertag (01.05., 18.00 Uhr - 19.00 Uhr) in ein Haus an der Molkereistraße eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, um in das Mehrparteienhaus zu gelangen. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Beobachtungen und rund um den Tatort machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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