POL-GT: Zwei 14-Jährige mit E-Scooter gestürzt und verletzt
Gütersloh (ots)
Gütersloh (MK) - Am Donnerstagnachmittag (30.04., 16.10 Uhr) verletzten sich zwei 14-Jährige auf E-Scootern, als sie hintereinander fahrend auf der Heinrich-Brune-Straße stürzten. Während einer anschließend in einem Gütersloher Krankenhaus stationär behandelt werden musste, konnte der zweite nach ambulanter Behandlung entlassen werden.
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