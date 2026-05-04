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Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei 14-Jährige mit E-Scooter gestürzt und verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagnachmittag (30.04., 16.10 Uhr) verletzten sich zwei 14-Jährige auf E-Scootern, als sie hintereinander fahrend auf der Heinrich-Brune-Straße stürzten. Während einer anschließend in einem Gütersloher Krankenhaus stationär behandelt werden musste, konnte der zweite nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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