POL-GT: Zwei 14-Jährige mit E-Scooter gestürzt und verletzt

Gütersloh (ots) - Steinhagen (FK) - Im Zuge einer Veranstaltung "Tanz in den Mai" an der Brockhagener Straße in Brockhagen erlitt ein 40-jähriger Mann aus Halle (Westf.) eine schwere Verletzung. Den Angaben nach befand er sich auf der Tanzfläche, als ein bislang unbekannter Jugendlicher ihn nicht unerheblich im Gesicht verletzte. Der Jugendliche soll zwischen 16 und 18 Jahre alt sein. Die Tat ereignete sich zwischen ...

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