Polizei Gütersloh

POL-GT: POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 51-Jähriger

Gütersloh (ots)

Gütersloh - (DS) Seit den Morgenstunden des heutigen Samstags (25.04.) wird eine 51-jährige Frau in Gütersloh vermisst. Die Vermisste verließ ihren letzten Aufenthaltsort in Gütersloh in unbekannte Richtung. Sie wohnt jedoch in Bielefeld, so dass sie sich auch in diese Richtung begeben haben könnte. Weitere Informationen sowie das Bild des vermissten 51-Jährigen sind auf dem landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/201786. Die Polizei Gütersloh bittet um weitere Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu der Vermissten machen? Wer hat die Person gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

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