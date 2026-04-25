Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Gütersloh (ots)

Gütersloh / Bielefeld (IW) - Seit Samstagmorgen (24.04.) wird eine 51-jährige Frau aus Bielefeld vermisst. Sie leidet aktuell unter einer psychischen Krankheit und ist zu Fuß aus dem Innenstadtbereich Gütersloh in unbekannte Richtung weg. Die Vermisste ist ca. 170cm groß, trägt schulterlange graue Haare und ist bekleidet mit einer khakifarbenen Hose und einer grauen Jacke. Weitere Informationen sowie das Bild der Vermissten sind auf dem landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt:

https://polizei.nrw/fahndung/201786

Die Polizei Gütersloh bittet um weitere Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu dem Vermissten machen? Wer hat die Person gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

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