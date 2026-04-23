Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher stehlen Schmuck am Asternweg - Zeugen beobachten drei Tatverdächtige

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter haben sich am gestrigen Dienstagmittag (22.04., 11.40 - 12.40 Uhr) gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus am Asternweg verschafft. Nachdem die Einbrecher die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Ersten Feststellungen nach nahmen die Täter diversen Schmuck und zwei Handtaschen mit.

Zeugen beobachteten zur Tatzeit zunächst einen verdächtigen Mann an einem silber-grauen VW Passat, Baujahr 2012. Dieser wartete im Bereich Nelkenweg/ Tulpenweg und fuhr kurz darauf in Richtung Asternweg. Dort liefen kurz darauf zwei weitere Personen auf das Auto zu und stiegen auf die Rücksitzbank. Das Trio fuhr dann mit normaler Geschwindigkeit über den Tulpenweg davon.

Beschrieben wurde der Fahrer des silber-grauen VW Passat als etwa 30-35 Jahre alt. Er trug eine blaue Cappy. Die beiden weiteren tatverdächtigen Personen trugen ebenfalls Cappys, waren schwarz gekleidet und hatten Tücher oder Masken vor dem Gesicht. Zudem trugen sie vermutlich Rucksäcke.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte ebenfalls verdächtige Beobachtungen im Bereich der Siedlung am Asternweg? Wer kann weitere Hinweise auf die beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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