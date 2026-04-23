Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am späten Dienstagnachmittag (22.04., 17.00 Uhr) ereignete sich auf der Kreuzung Möhlerstraße/ Kapellenstraße ein Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einer Motorradfahrerin, die dabei schwer verletzt wurde. Zuvor befuhr die 20-jährige Autofahrerin mit einem Skoda die Kapellenstraße in Richtung Möhlerstraße und beabsichtigte die Kreuzung in Richtung der Straße In den Gründen zu queren. Nachdem die Skoda-Fahrerin zunächst anhielt und zwei Motorradfahrer auf der Möhlerstraße im Querverkehr passieren ließ, fuhr sie an, um ihre Fahrt in Richtung der Straße In den Gründen fortzusetzen. In diesem Moment passierte die 63-jährige Frau aus Hamm (Westf.) mit ihrem Motorrad auf der Möhlerstraße ebenfalls den Kreuzungsbereich und es kam zur Kollision.

Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst transportierte die 63-Jährige zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Die 20-jährige Frau aus Herzebrock-Clarholz blieb unverletzt. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 2500 Euro.

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