PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer stürzt - Zeugen für Unfallflucht an der Holzstraße gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Freitagmittag stürzte ein 69-jähriger Fahrradfahrer auf der Holzstraße. Den Angaben nach fuhr zuvor ein weißer Pkw sehr dicht auf den Radfahrer auf. Um dem Wagen auszuweichen, fuhr der Radfahrer weiter rechts und touchierte dabei einen flachen Bordstein. Er stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des weißen Autos fuhr weiter.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren dazu eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall oder dem weißen Pkw machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 11:25

    POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen auf dem Upheider Weg

    Gütersloh (ots) - Steinhagen (MK) - Am vergangenen Dienstagnachmittag (14.04., 16.30 Uhr) befuhr ein 15-jähriger Radfahrer den Upheider Weg in Richtung Haller Straße und beabsichtigte nach links in die Straße Brilskamp abzubiegen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Kleinkraftrades mit E-Motor überholte den Fahrradfahrer noch während des Abbiegevorgangs und touchierte den 15-Jährigen dabei, so dass dieser stürzte ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 13:01

    POL-GT: Spielautomaten sichergestellt - Kooperative Kontrollen in Verl

    Gütersloh (ots) - Verl (FK) - Im Zuge kooperativer Kontrollen sind am Donnerstagabend (16.04.) mehrere Betriebe in Verl aufgesucht worden. Beteiligt waren das Hauptzollamt Bielefeld, die Steuerfahndung, das Ordnungsamt der Stadt Verl und die Polizei Gütersloh. In einem gastronomischen Betrieb wurden acht Spielautomaten sichergestellt. Fünf aufgrund des Verdachts der ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 10:50

    POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall auf der Paderborner Straße

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Donnerstagnachmittag (16.04., 16.15 Uhr) ereignete sich auf der Paderborner Straße zwischen Verl und Friedrichsdorf ein folgenschwerer Unfall, bei dem ein 49-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Den Erkenntnissen nach befuhr ein 58-jähriger Bielefelder mit einem Audi die Paderborner Straße aus Verl in Richtung Friedrichsdorf. Zeugen beschrieben, dass die Fahrweise des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren