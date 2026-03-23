Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Personen durch Schmuckdiebinnen angegangen

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Herzebrock-Clarholz (FK) - Eine bislang unbekannte Frau versuchte Freitagnachmittag (20.03., 14.00 Uhr) einer Seniorin an der Marienfelder Straße vom Finger zu ziehen. Erst als sich der Ring nicht löste und die Seniorin um Hilfe rief, rannte die Unbekannte davon. Der Beschreibung nach war sie ca. 30 Jahre alt, ca. 165cm groß und hatte blonde Haare.

Kurz zuvor (12.45 Uhr) wurde ein älterer Mann an der Debusstraße in Herzebrock-Clarholz durch zwei bislang unbekannte Frauen plötzlich umarmt. Erst später bemerkte der Mann, dass sein Fingerring dabei vermutlich gestohlen worden ist. Die Frauen waren der Beschreibung nach ca. 20 Jahre alt und hatten braune Haare.

Die Polizei hat Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen und sucht Zeugen. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat verdächtigte Personen beobachtet? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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