Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch an am Theresienweg

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen Dienstag (07.03., 21.30 Uhr - 22.30 Uhr) in ein Wohnhaus am Theresienweg ein. Sie hebelten ein Fenster auf, um in die Wohnung zu gelangen. Aus dieser entwendeten sie ersten Angaben nach Schmuck.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch und verdächtigen Personen in der Umgebung machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

