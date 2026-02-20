PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahndungsaktualisierung - Vermisste 21-Jährige in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Seit Montag (16.02.) wird eine 21-jährige Frau aus Gütersloh vermisst. Ein Foto der Vermissten wurde über das landesweite Fahndungsportal der Polizei veröffentlicht. Die Polizei hat jetzt ein weiteres Bild veröffentlicht, welches kurz vor ihrem Verschwinden aufgenommen worden ist. https://polizei.nrw/fahndung/195428

Hinweise und Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle unter der Rufnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Nummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh

