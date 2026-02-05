Polizei Gütersloh

POL-GT: 15-Jähriger durch Unbekannte leicht verletzt - Bitte informieren Sie sich über die offiziellen Seiten der Polizei

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Seit dem gestrigen Mittwochnachmittag (04.02.) verbreitet sich auf den Plattformen einiger Social Media-Dienste die Nachricht über ein Körperverletzungsdelikt durch unbekannte Erwachsene, zum Nachteil eines Schülers der Gesamtschule im westfälischen Halle.

Die Polizei appelliert in diesen Fällen: Bitte informieren Sie sich über die offiziellen Meldungen der Polizei und verbreiten Sie keine Informationen, deren Ursprünge nicht bekannt sind oder deren Darstellungen möglicherweise stark von den polizeilich vorliegenden Erkenntnissen abweichen könnten.

https://guetersloh.polizei.nrw/presse/halle-15-jaehriger-durch-unbekannte-leicht-verletzt

Zu folgendem angezeigten Sachverhalt führt die Polizei Gütersloh derzeitig Ermittlungen:

Am Mittwochmittag (04.02., 13.07 Uhr) wurde ein 15-jähriger Jugendlicher nahe dem Schulgelände an der Wasserwerkstraße zunächst durch eine bislang unbekannte Person angesprochen. Kurz darauf wurde der Jugendliche unter Beteiligung weitere unbekannter Täter unvermittelt geschlagen und getreten. Den Erkenntnissen zufolge waren vier unbekannte männliche Personen an den Tathandlungen beteiligt. Als ein Zeuge hinzukam, flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Künsebecker Weg.

Die Feststellung der genauen Hintergründe der Auseinandersetzung ist derzeitig Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und noch vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Zur weiteren ambulanten Behandlung wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Von den vier Tatverdächtigen waren zwei der Beschreibung nach etwa 1,75 Meter groß. Eine Person war etwa 20 Jahre alt, hatte dunkle lockige Haare und trug einen sehr auffällig bunten Pullover. Die weitere Person hatte ebenfalls dunkle Haare und trug einen beigen Kapuzenpullover.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann zusätzliche Angaben zu dem Sachverhalt machen oder kann weitere Hinweise auf die Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell