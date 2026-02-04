Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 11- und 13-jährigen Mädchen aus Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (JK) - Seit Mittwoch, 04.02.2026, 15:00 Uhr, werden zwei Mädchen im Alter von 11 und 13 Jahren aus Rietberg, Ortsteil Mastholte, vermisst. Weitere Informationen sowie Bilder der vermissten Mädchen sind auf dem landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/194012 und https://polizei.nrw/fahndung/194013. Die Polizei Gütersloh bittet um weitere Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu den Vermissten machen? Wer hat die Personen gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell