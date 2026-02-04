PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 11- und 13-jährigen Mädchen aus Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (JK) - Seit Mittwoch, 04.02.2026, 15:00 Uhr, werden zwei Mädchen im Alter von 11 und 13 Jahren aus Rietberg, Ortsteil Mastholte, vermisst. Weitere Informationen sowie Bilder der vermissten Mädchen sind auf dem landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/194012 und https://polizei.nrw/fahndung/194013. Die Polizei Gütersloh bittet um weitere Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu den Vermissten machen? Wer hat die Personen gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 13:20

    POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen - Fußgängerin leicht verletzt

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Im Ortsteil Friedrichsdorf ereignete sich am Dienstagvormittag (03.02., 10.05 Uhr) ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einer Fußgängerin, die dadurch leicht verletzt wurde. Eine 34-jährige Gütersloherin ging im Bereich der Einmündung Johannes-Brahms-Straße/ Richard-Wagner-Straße mit einem Hund spazieren. Als sich das Tier unvermittelt in der ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 12:15

    POL-GT: Gebäudebrand auf landwirtschaftlichem Hof

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am frühen Mittwochmorgen (04.02., 02.10 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Scheunenbrand im Ortsteil St. Vit, an der Straße Geweckenhorst, informiert. Bei der betreffenden Scheune handelt es sich um ein freistehendes Objekt, in dem sich ein Hackschnitzelbunker befindet. Die Feuerwehrkräfte konnte durch die zeitnahen Löscharbeiten ein Übergreifen der Flammen auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren