Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Mittwochvormittag (21.01., 09.30 Uhr) unterstützte die Polizei im Rahmen einer Amtshilfe an einem Wohnhaus am Alten Tecklenburger Weg. Zwei Jugendliche sollten in eine Kinder- und Jugendpsychiatrie gebracht werden.

Im Zuge des Einsatzes zogen sich beide 15-jährige Jugendliche in das Haus zurück. Eine Kontaktaufnahme zu ihnen war nicht möglich. Zwischenzeitlich befanden sich beide auf dem Hausdach des Einfamilienhauses. Der Bereich rund um das Haus wurde abgesperrt. Durch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos wurden beide gegen 11.00 Uhr unverletzt im Haus angetroffen. Gefahren für Personen im Umfeld bestanden nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
