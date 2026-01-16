Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Schließfachaufbrüchen in Halle (Westf.)

Gütersloh (ots)

Halle (FK) - Ende 2025 (30.12, 12.45 Uhr - 13.10 Uhr) kam es in Halle (Westf.) zu Schließfachaufbrüchen innerhalb einer Bank an der Bahnhofstraße.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/6189112

Bilder der Überwachungskameras und Personenbeschreibungen der zwei Tatverdächtigen auf den Aufnahmen sind jetzt auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden. https://polizei.nrw/fahndung/191920

Hinweise und Angaben zu den Personen auf den Bildern nimmt jede Polizeidienststelle unter der Rufnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell