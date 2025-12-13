POL-GT: Fahndung nach einem 14-jährigen vermissten Mädchen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MS) - Donnerstagabend (11.12., 19:26 Uhr) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand eines E-Scooter-Akkus in der Feuerbornstraße gerufen. Der Melder gab an, dass der Akku Feuer gefangen hatte als er daran Umbauarbeiten durchführte. Bei Eintreffen der Polizei- und Feuerwehrkräfte lag der Akku im Freien auf dem Boden. Die Feuerwehr ermittelte mit einer Wärmebildkamera eine Temperatur von ...

mehr