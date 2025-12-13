POL-GT: Fahndung nach einem 14-jährigen vermissten Mädchen
Gütersloh (ots)
Harsewinkel, Seit dem 11.12.25 sucht die Polizei Gütersloh nach einer 14-Jährigen Jugendlichen, welche sich von zu Hause entfernt hat. Der Aufenthaltsort der 14-Jährigen ist zur Zeit unbekannt. Wer kann Angaben zur vermissten Person machen. Ein Foto der vermissten, kann unter diesem Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/189139
