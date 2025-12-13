PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahndung nach einem 14-jährigen vermissten Mädchen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel, Seit dem 11.12.25 sucht die Polizei Gütersloh nach einer 14-Jährigen Jugendlichen, welche sich von zu Hause entfernt hat. Der Aufenthaltsort der 14-Jährigen ist zur Zeit unbekannt. Wer kann Angaben zur vermissten Person machen. Ein Foto der vermissten, kann unter diesem Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/189139

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

