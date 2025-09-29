Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisstenfahndung - 14-Jährige aus Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Seit vergangener Woche (24.09.) wird eine 14-Jährige aus Gütersloh vermisst. Die Jugendliche ist ca. 155 cm groß, schlank und trug zuletzt eine graue Sweatjacke und eine Jogginghose. Sie hat lange, goldblond gefärbte Haare. Es gibt Hinweise, dass sich das Mädchen Melle/ Osnabrück aufhält.

Ein Foto der 14-Jährigen ist über das Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden. https://polizei.nrw/fahndung/181669

Hinweise und Angaben zu dem Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle unter der Rufnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell