Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Gütersloh (ots)

Gütersloh/Mönchengladbach - Seit den Nachmittagsstunden des 18.09.2025 wird eine 13-Jährige aus Gütersloh vermisst. Nach der bisherigen Veröffentlichung erreichten die Polizei Gütersloh bereits einige Zeugenhinweise. Möglicherweise befindet sich das Mädchen aktuell im Bereich Mönchengladbach. Weitere Informationen sowie ein Bild der Vermissten sind auf dem landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt: https://polizei.nrw/fahndung/180871 Die Polizei Gütersloh bittet um weitere Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu der Vermissten machen? Wer hat die Person gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell