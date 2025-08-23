PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Aus Gütersloh wird ein 13-jähriges Kind vermisst.

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CJ) - Seit dem 23.08.2025 wird die 13-jährige Sophia G. von ihren Eltern vermisst. Das autistische Mädchen ist mit ihrem Fahrrad zum Bahnhof nach Gütersloh gefahren und ist vermutlich seit 06:41 Uhr auf dem Weg nach Schweden. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang leider nicht zur Auffindung der Vermissten. Sophia ist 157 cm groß und wiegt 45 kg. Sie hat rot-blonde lange Haare, die sie meist zu 2 Zöpfen geflochten trägt. Bekleidet ist sie mit einer graue Jogginghose, gelb-weißem Pulli, blauen Turnschuhen und hat einen weinroter Rucksack bei sich. Ihr Fahrrad hat sie am Bahnhof in Gütersloh stehen gelassen. Wer hat Sophia G. gesehen oder kann Angaben zu der Vermissten machen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 110 sowie die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. Die Fahndung kann auch online auf der Seite der Polizei.NRW/Fahndung mit den hier angegebenen Link eingesehen werden. https://polizei.nrw/fahndung/178302.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 10:35

    POL-GT: Rollerfahrer stürzt im Kreisverkehr

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Am Donnerstagvormittag (21.08., 11.10 Uhr) stürzte eine 26-jähriger Mann aus Herzebrock-Clarholz mit seinem Kleinkraftrad aus bislang ungeklärter Ursache, während er den Kreisverkehr Postweg/ Schomäckerstraße befuhr. Der umgehend verständigte Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren stationären Behandlung in ein nahes Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizei ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 05:30

    POL-GT: S-Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (AM) - Am Donnerstag, 21.08., gegen 20:37 Uhr, erhielt die Polizei Gütersloh Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf dem Geh-/Radweg entlang der Lippstädter Straße in Rheda-Wiedenbrück. In Höhe der Hausnummer 103 stießen ein 21-jähriger Radfahrer aus Rheda-Wiedenbrück und ein 56-jähriger Langenberger Fahrer eines S-Pedelec, ein Pedelec mit Versicherungskennzeichen und ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:50

    POL-GT: Radfahrerin nach Sturz ins Krankenhaus

    Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Donnerstagmorgen (21.08., 09.15 Uhr) stürzte eine 67-jährige Frau aus Verl mit ihrem Fahrrad, als sie von der Bahnhofstraße auf den Gehweg auffahren wollte. Der umgehend verständigte Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren