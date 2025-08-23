Polizei Gütersloh

POL-GT: Aus Gütersloh wird ein 13-jähriges Kind vermisst.

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CJ) - Seit dem 23.08.2025 wird die 13-jährige Sophia G. von ihren Eltern vermisst. Das autistische Mädchen ist mit ihrem Fahrrad zum Bahnhof nach Gütersloh gefahren und ist vermutlich seit 06:41 Uhr auf dem Weg nach Schweden. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang leider nicht zur Auffindung der Vermissten. Sophia ist 157 cm groß und wiegt 45 kg. Sie hat rot-blonde lange Haare, die sie meist zu 2 Zöpfen geflochten trägt. Bekleidet ist sie mit einer graue Jogginghose, gelb-weißem Pulli, blauen Turnschuhen und hat einen weinroter Rucksack bei sich. Ihr Fahrrad hat sie am Bahnhof in Gütersloh stehen gelassen. Wer hat Sophia G. gesehen oder kann Angaben zu der Vermissten machen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 110 sowie die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. Die Fahndung kann auch online auf der Seite der Polizei.NRW/Fahndung mit den hier angegebenen Link eingesehen werden. https://polizei.nrw/fahndung/178302.

