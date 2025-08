Polizei Gütersloh

POL-GT: Aus Verl wird ein 13-jähriges Kind vermisst.

Gütersloh (ots)

Verl (CJ) -Am Samstag, 02.08.2025, kam die Mutter der 13-jährige Sophia Emma M. zur Polizeiwache in Schloß Holte-Stukenbrock und meldete ihre Tochter vermisst. Die vermisste 13-Jährige wurde letztmalig am Morgen des 02.08.2025 von ihrer Mutter an der Wohnanschrift in Verl gesehen. Nachdem die Mutter das Haus verlassen hatte, entfernte sich das Kind von der Anschrift auf unbekannte Art und Weise. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang leider nicht zur Auffindung der Vermissten. Sophia Emma M. ist schlank, ca. 165 cm groß und hat blonde lange Haare. Sie ist vermutlich bekleidet mit einer Jeanshose mit schwarzem Gürtel und hellblaue/grauen Adidas Schuhen mit weißen Streifen. Sie trägt meistens eine Brille. Möglicherweise hält sich die Vermisste im Raum Riesa (Sachsen) auf. Wer hat Sophia Emma M. gesehen oder kann Angaben zu der Vermissten machen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 110 sowie die Polizei Gütersloh zusätzlich unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen. Die Fahndung kann auch online auf der Seite der Polizei.NRW/Fahndung mit den hier angegebenen Link eingesehen werden. https://polizei.nrw/fahndung/176295

