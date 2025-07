Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer bei Unfall in Werther (Westf.) schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Montagabend (30.06., 20.20 Uhr) befuhr eine 52-jährige Bielefelderin mit einem Volvo die Rotingdorfer Straße aus Richtung Rotingdorf kommend. An der Einmündung Käppkenstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 28-jähriger Fahrradfahrer, welcher an der Einmündung Käppkenstraße/ Rotingdorfer Straße nach links abbiegen wollte. Der Radfahrer aus Bielefeld fiel zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

