POL-GT: Körperverletzung auf Schützenfeier in Rietberg-Druffel - Polizei sucht weitere Zeugen

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Im Zuge einer Schützenfeier am Schützenplatz, Am Rothenbach im Ortsteil Druffel, erhielt die Polizei Gütersloh am 10.06. um 01.56 Uhr Kenntnis über ein Körperverletzungsdelikt im Rahmen der Feier.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 33-jähriger Mann schwere Verletzungen erlitten hat. Tatverdächtig ist derzeit ein 43-jähriger Rietberger. Der 33-Jährige wurde noch in der Nacht zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgrund der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Noch vor Ort haben sich erste Zeugen gemeldet. Im Zuge des Verfahrens werden weitere Zeugen gesucht, welche Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

