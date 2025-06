POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-jährigen

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Drei schlafende Personen in einem Auto am Stiftsweg erweckten am Montagmorgen (16.06., 06.15 Uhr) die Aufmerksamkeit von Zeugen. Richtigerweise informierten sie die Polizei. Als die Beamten an den Wagen herantraten, öffneten die Insassen auch nach lautem Klopfen nicht die Türen. Ein Mann schlief auf dem Fahrersitz. Ein Mann und eine Frau saßen auf dem Beifahrersitz und auf ...

mehr