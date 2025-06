Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht vermisste 85-jährige Frau

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (TP) - Am Montagnachmittag (16.06.2025) melden Mitarbeiter einer Betreuungseinrichtung eine 85-jährige Bewohnerin als vermisst. Die Vermisste Ursula J. wurde zuletzt am Montag, 16.06.2025, gegen 14:00 Uhr, in der Einrichtung an der Vietingstraße im Ortsteil Rheda gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen, unter Beteiligung von Mantrailerhunden des ASB, führten bislang leider nicht zur Auffindung der Vermissten. Ursula J. ist von kleiner Statur. Sie trägt kurze graue Haare und keine Brille. Die Vermisste ist bekleidet mit einer dunkelroten Hose, einem weißen Pullover und roten Schlappen. Frau J. geht in auffallend kleinen Schritten und blickt häufig nach unten. Wer kann Angaben zu dem Vermissten machen? Wer hat die Person gesehen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell