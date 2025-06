POL-GT: Vermisste 88-Jährige aus Halle (Westf.) - Polizei veröffentlicht Foto der Dame mit Rollator

Gütersloh (ots) - Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Zwischen 10.00 Uhr und 18.00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiwache in Schloß Holte-Stukenbrock am Dienstag (03.06.) Verkehrsteilnehmer. Insbesondere fanden Geschwindigkeitskontrollen statt. Der Schwerpunkt der Kontrollen war an der Holte Straße in Höhe des Pfarrer-Huckschlag Wegs. Insgesamt waren in der Zeit ...

mehr