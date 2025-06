Polizei Gütersloh

POL-GT: Wichtige Aktualisierungen zur Fahndung nach der vermissten 88-jährigen Dame aus Halle (Westf.)

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Die Fahndungsmaßnahmen nach der vermissten 88-jährigen Frau aus Halle laufen weiterhin sehr intensiv. Wie bereits dargestellt, wird seit ihrem Verschwinden aus einer Senioreneinrichtung an der Straße "Tiefer Weg" am Sonntagmittag (01.06.) auf vielfältige Arten nach der Dame gesucht. Auch von dem sehr wahrscheinlich mitgenommenen Rollator fehlt jede Spur. Neben den klassischen Suchmaßnahmen, steht die Polizei auch mit Angehörigen und Zeugen in Kontakt, um weitere Erkenntnisse über mögliche Anlaufadressen der fortgeschritten dementen Dame zu erlangen. Dabei wurden neben Bereichen in Halle auch Adressen in Werther überprüft, zu denen die 88-Jährige zurückliegend in Verbindung stand.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird um ein neueres Foto der 165cm großen Frau ergänzt. Dieses kann über das Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/170022

Darüber hinaus haben Umfeldermittlungen ergeben, dass Elisabeth R. neben dem gestreiften Oberteil vermutlich noch eine dünne blaue Jacke und eine blaue Weste bei sich hat.

Weiterhin bittet die Polizei darum, dass Haus- und Ladenbesitzer in der Umgebung des Seniorenheims Videoüberwachungen nach Bildern der Dame überprüfen. Möglicherweise lassen sich so weitere Hinweise auf ihre Gehrichtung am Sonntagmittag erlangen. Sollten Sie Hinweise erlangen, setzen Sie sich bitte mit der Gütersloher Kriminalpolizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 in Verbindung. Darüber hinaus werden Anwohner der näheren und weiteren Umgebung gebeten, in ihren Gärten, Gartenhäusern oder Kellerabgängen nachzuschauen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden im Zuge des Mittwochs durch starke Polizeikräfte ergänzt, welche den Bereich rund um das Seniorenheim und ihren ursprünglichen Wohnort in Halle (Westf.) nochmal absuchen.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle rund um die Uhr unter der Rufnummer 110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell