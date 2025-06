Polizei Gütersloh

POL-GT: Suchmaßnahmen dauerten bis in die Nacht an - erneuter Fahndungsaufruf nach vermisster 88-jährigen Frau aus Halle (Westf.)

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Seit Sonntagvormittag (01.06., 11.25 Uhr) wird die 88-jährige Elisabeth R. vermisst. Sie wurde zuletzt mit ihrem Rollator an einer Senioreneinrichtung an der Straße Tiefer Weg gesehen.

Elisabeth R. ist 165 cm groß, fortgeschritten dement, trug zuletzt ein gestreiftes Oberteil und eine graue Hose. Ein Foto der Dame ist veröffentlicht worden über das landesweite Fahndungsportal der Polizei NRW https://polizei.nrw/fahndung/170022 .

Am Sonntagnachmittag und am späten Sonntagabend wurden die intensiven Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter anderem durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Dabei wurden auch verschiedenen Zeugenhinweisen nachgegangen. Zudem unterstütze eine Rettungshundestaffel unter anderem mit Flächensuchhunden die Suchmaßnahmen bis in die späte Nacht. Dabei wurden nicht nur die Umgebung, sondern auch mögliche Anlaufadressen der Vermissten berücksichtigt.

Die Suchmaßnahmen nach der Vermissten werden auch am Montag fortgesetzt.

Die Polizei bittet abermals darum, verdächtige Feststellungen umgehend zu melden. Wer kann Hinweise zu der Vermissten geben? Wer hat eine Dame mit einem Rollator oder auch ohne am Sonntag gesehen, welche der Vermissten ähnelt? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Rufnummer 110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell