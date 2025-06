POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-jähriger

Gütersloh (ots) - Rietberg (MS) - Am Freitagnachmittag (30.05., 13:51 Uhr) verunfallte eine 67-jährige Gütersloherin mit ihrem Renault Twingo auf der Gütersloher Straße im Ortsteil Neuenkirchen. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte die Renault-Fahrerin den Parkplatz eines Schnellimbisses an der Gütersloher Straße zu verlassen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie ...

mehr