POL-GT: Fahndung nach vermisster Person

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter sind Freitagmorgen (11.04., 01.50 Uhr) in einen Tennisclub in der Straße Im Reke eingebrochen. Die Täter gingen gewaltsam ein Fenster an, um in das Vereinsgebäude zu gelangen. Sie flüchteten, nachdem der Alarm ertönte. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei ...

