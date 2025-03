POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 42-jähriger Frau aus Herzebrock-Clarholz

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - Dienstagabend (04.03., 20.30 Uhr - 22.10 Uhr) wurde in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Max-Planck Straße eingebrochen. Die Wohnungstür wurde aufgehebelt, anschließend durchsuchten die Einbrecher Schubladen und Schränke. Ersten Angaben nach flüchteten die Täter ohne Beute. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat rund um den ...

