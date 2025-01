Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugen nach Auseinandersetzung an der Rathausstraße gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Freitag (03.01., 00.30 Uhr) kam es an der Rathausstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Zwei von ihnen sollen laut Zeugenangaben nach unter Vorhalt eines Messers und einer abgebrochenen Flasche gedroht haben. Mit Alkohol und Zigaretten als Beute rannten sie davon. Die Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf dauern an. Im Zuge der direkt eingeleiteten Ermittlungen wurde noch in der Nacht ein Durchsuchungsbeschluss für eine in der unmittelbaren Umgebung gelegene Wohnung erwirkt. In der Wohnung wurden die beiden Tatverdächtigen angetroffen. Es handelt sich um einen 33-jährigen Rietberger und einen 35-jährigen Mann aus Finnland. Beiden wurden Blutproben abgenommen.

Die Polizei sucht weitere Tatzeugen. Wer kann Angaben zu dem Tatablauf machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell