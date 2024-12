Polizei Gütersloh

POL-GT: Kripo ermittelt nach Diebstahl eines Mazdas

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Kriminalpolizei Gütersloh führt derzeitig Ermittlungen zu dem Diebstahl eines Pkw. Am Montag (09.12.) meldete ein 85-jähriger Gütersloher sein grauen Mazda 3, Baujahr 2005, als gestohlen. Demnach stellte der Mann den Pkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Berliner Straße, nahe eines Pflegewohnstifts an der Grünen Straße, ab und nahm sein Auto dort letztmalig am Sonntagmorgen (01.12., 08.00 Uhr) wahr. Bis zum Diebstahl waren an dem Mazda die Kennzeichen GT-FM 1979 angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Diebstahl machen? Wer hat seit dem 01.12. den grauen Mazda 3 mit den Kennzeichen GT-FM 1979 gesehen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell