Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisstes zwölfjähriges Mädchen aus Borgholzhausen - Öffentlichkeitsfahndung mit Bild

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (MK) - Am Mittwochabend (20.11.) meldeten Eltern ihre zwölfjährige Tochter aus Borgholzhausen vermisst. Zuletzt wurde Edonita gegen 15.00 Uhr an ihrer Schule in Werther (Westf.) gesehen; kam aber zur vereinbarten Uhrzeit um 18.00 Uhr nicht Zuhause an. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen der Polizei, ist der derzeitige Aufenthaltsort unbekannt.

Auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW wurde derweil ein Bild sowie eine Beschreibung von Edonita eingestellt https://polizei.nrw/fahndung/151867

Hinweise und Angaben zu dem Aufenthaltsort des vermissten Kindes nimmt jede Polizeidienststelle unter dem Polizeiruf 110 und die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

