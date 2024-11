POL-GT: Zwölfjährige erneut weg - Öffentlichkeitsfahndung mit Bild

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Freitag (15.11.) sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Anger eingebrochen. Die Täter hebelten die Tür der Wohnung auf und durchsuchten Schubladen und Schränke. Ersten Angaben nach entkamen die Täter ohne Beute. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die ...

