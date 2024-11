Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung - 12-Jährige abermals vermisst

Rietberg (MA) - Seit Samstagabend (16.11.) wird die 12-jährige Melina H. aus einer Wohngruppe in Rietberg erneut vermisst.

Melina wurde bereits am Dienstag (12.11.) und Donnerstag (14.11.) als vermisst gemeldet. Am Mittwoch (13.11.) konnte sie in Gütersloh, am Freitag (15.11.) dann in Bielefeld angetroffen und in die Wohngruppe zurückgebracht werden.

Auch dieses Mal wird davon ausgegangen, dass sie sich im Bereich Gütersloh oder Bielefeld aufhalten könnte.

Auf dem landesweiten Fahndungsportal des LKA NRW wurde erneut ein Bild von Melina eingestellt https://polizei.nrw/fahndung/151393.

Hinweise und Angaben zu dem Aufenthaltsort der Vermissten nimmt jede Polizeidienststelle unter dem Polizeiruf 110 und die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

