POL-GT: 14-Jähriger in Langenberg vermisst

Gütersloh (ots) - Rietberg (AN) - Seit Donnerstag, 07. November, wird ein 12-jähriges Mädchen aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Rietberg vermisst. Das Kind hatte die Einrichtung gegen 19.30 Uhr verlassen und war in einen Linienbus in Richtung Gütersloh gestiegen. Seitdem ist der Aufenthaltsort der 12-Jährigen unbekannt. Die bisherige Suche verlief ohne Erfolg. Die Vermisste trägt eine schwarze Jacke, eine ...

mehr