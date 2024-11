POL-GT: Vermisster 90-jähriger Mann - Öffentlichkeitsfahndung

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MR) - Am Freitag, 01.11.2024, gegen 09:22 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Gütersloher mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Pkw, Audi, in die Glasfront einer Fahrschule in Gütersloh. Es entstand Sachschaden. Es wurde niemand verletzt. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/ Twitter: ...

