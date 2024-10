POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 13-Jährigen

Gütersloh (ots) - Langenberg (CJ) - Am 26.10.2024 ereignete sich in Langenberg gegen 11:10 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Stromberger Straße/Lippentrupper Straße zwischen einem Transporter Maxus und einem Mazda. Der 25jährige Transporterfahrer aus Gütersloh befuhr die Lippentruper Straße und wollte die Stromberger Straße in Richtung Höchtestraße überqueren. Im Kreuzungsbereich stieß er mit einer ...

mehr