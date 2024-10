Polizei Gütersloh

POL-GT: 12jähriges Mädchen vermisst.

Gütersloh (ots)

Halle/W. (AM) Seit Montag, 14.10., gegen 19:30 Uhr ist die 12-jährige Tarya-Sophie S. aus einer Jugendeinrichtung in Halle/W. abgängig und vermisst. Sie ist ca. 150 cm groß, schlank und hat lange blonde Haare. Sie trägt eine helle Jeans mit einem Loch am linken Knie, einen weiß/beigen Pullover, eine graue Strickjacke, weiße Nikeschuhe mit schwarzem Markenemblem und eine schwarze Bauchtasche. Weitere Informationen sowie ein Bild der vermissten 12-jährigen sind auf dem landesweiten Fahndungsportal eingestellt worden:

https://polizei.nrw/fahndung/148521

Wer kann Angaben zu dem Vermissten machen? Wer hat die Person gesehen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

