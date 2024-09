Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeiliche Suchmaßnahmen der Polizei nach Andrea S.-O. gehen weiter - Polizei bittet bei privater Suche um Vorsicht

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Steinhagen (FK) - Die polizeilichen Suchmaßnahmen nach der vermissten Gütersloherin Andrea S.-O. laufen seit ihrem Verschwinden am Freitagabend (30.08.) weiter. Die Polizei hat dabei sowohl persönliche Anlaufadressen, die Umgebung rund um den Wohnort der Vermissten und den Bereich rund um den zwischenzeitlich aufgefundenen Pkw am Mönkeweg in die Suche mit einbezogen.

Die Polizei bittet darum, sich bei privat organisierten Suchmaßnahmen nicht in Gefahr zu begeben und jegliche Hinweise und Spuren, welche Rückschlüsse auf den Verbleib der 51-Jährigen geben, direkt über die 110 zu melden.

Ein Foto der Vermissten befindet sich auf dem landesweiten Presseportal der Polizei NRW. https://polizei.nrw/fahndung/144877

