Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht vermisste 51-jährige Frau

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Am Freitagabend (30.08.2024/22:15 Uhr) meldet eine Freundin die 51-jährige Andrea S.-O. als vermisst. Die Vermisste hat sich bereits am Freitagnachmittag, zwischen 16:00 und 17:00 Uhr, mit ihrem Pkw Peugeot 2008, silber, GT-A 950, von ihrer Wohnanschrift am Hollerfeldweg in Gütersloh entfernt und ist derzeit unbekannten Aufenthaltes. Umfangreiche polizeiliche Suchmaßnahmen führten bislang leider nicht zur Auffindung der Vermissten. Frau Andrea S.-O. ist ca. 178 cm groß und hat eine sehr schlanke Statur. Sie trägt blonde schulterlange Haare. Hinweise zur getragenen Bekleidung liegen nicht vor. Die Vermisste könnte sich aktuell in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Weitere Informationen sowie das Bild der vermissten 51-Jährigen sind auf dem landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW eingestellt worden: https://polizei.nrw/fahndung/144877

Wer kann Angaben zu der Vermissten machen? Wer hat die Person oder den Pkw gesehen? Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Telefonnummer 110 und die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

