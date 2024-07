Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisster 13-jähriger Gütersloher - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Mittwoch (10.07.) meldeten Angehörige einen 13-jährigen Gütersloher vermisst. Zuletzt wurde er am Dienstag (09.07.) am Bahnhof in Gütersloh gesehen. Der wiederholt vermisste Junge trug zuletzt ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Jogginghose und schwarze Sneaker. Er trägt eine Zahnspange. Ein Foto ist auf dem landesweiten Fahndungsportal veröffentlicht worden. https://polizei.nrw/fahndung/140575 Hinweise und Angaben zu seinem Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle unter der 110 oder die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

