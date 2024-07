Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher verunfallt mit gestohlenem Sprinter in Bielefeld

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock/ Bielefeld (FK) - Am frühen Freitagmorgen (05.07., 00.40 Uhr) verunfallte ein 20-jähriger Einbrecher aus Verl mit einem gestohlenen Mercedes Sprinter in Bielefeld-Quelle auf der Carl-Severing Straße. Den bisherigen Ermittlungen zufolge brach der Mann am Donnerstagabend (04.07.) in ein Firma an der Straße An der Heller in Schloß Holte-Stukenbrock ein. Er schlug eine Scheibe eines Schrotthandelgebäudes ein und durchsuchte die Büroräume. Dort entwendete mehrere Autoschlüssel und eine geringe Menge Bargeld. Mit dem auf dem Hof abgestellten Mercedes Sprinter fuhr er davon. Mit diesem kam er auf der Carl-Severing Straße von der Straße ab und kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Autos. Diesen Zusammenstoß beobachteten mehrere Zeugen, die dem Unfallfahrer folgten, als er samt Lkw vom Unfallort flüchtete. Ein paar Straßenzüge weiter hielten sie den zwischenzeitlich zu Fuß flüchtenden Unfallfahrer in der Klemensstraße fest. Sie informierten die Polizei.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergab sich der Zusammenhang zu dem Einbruch in Schloß Holte-Stukenbrock. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen zu dem Einbruch in Schloß Holte-Stukenbrock. Wer hat am Donnerstagabend verdächtige Beobachtungen rund um die Straße An der Helle gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell