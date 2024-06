POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 57-Jährigen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Am frühen Montagmorgen (03.06., 03.40 Uhr) haben bislang unbekannte Täter versucht die Scheibe eines Snackautomatens an der Straße Am Hüttenbrink eizuschlagen. Zeugen wurden auf den Täter aufmerksam. Dieser flüchtete. Es war ein Mann, ca. 180cm - 185cm groß, schlank und zwischen 40 und 50 Jahre alt. An dem Automaten entstand Sachschaden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer ...

