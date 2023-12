POL-GT: Vermisster 55-jähriger aus Verl angetroffen (AM)

Gütersloh (ots) - Verl (TP) - Seit Freitagnachmittag, 08.12.2023, wird der 55 Jahre alte Michael K. vermisst. Mitarbeiter einer Betreuungseinrichtung meldeten sich bei der Polizei, weil sie sich Sorgen um die Person machten. Diese wurde zuletzt am gestrigen Tage gegen 12:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift an der Straße Am Ölbach in Verl gesehen. Umfangreiche ...

