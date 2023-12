Polizei Gütersloh

POL-GT: 55-jähriger Mann in Verl vermisst, umfangreiche Suchmaßnahmen

Gütersloh (ots)

Verl (TP) - Seit Freitagnachmittag, 08.12.2023, wird der 55 Jahre alte Michael K. vermisst. Mitarbeiter einer Betreuungseinrichtung meldeten sich bei der Polizei, weil sie sich Sorgen um die Person machten. Diese wurde zuletzt am gestrigen Tage gegen 12:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift an der Straße Am Ölbach in Verl gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen durch starke Polizeikräfte führten am Freitag und Samstag bislang nicht zum Auffinden der Seniorin. Bei der Suche wurden u.a. auch ein Mantrailinghund und Flächensuchhunde der Rettungsstaffel Gütersloh-Verl, sowie ein Hubschrauber der Polizei eingesetzt. Der Vermisste ist 55 Jahre alt, ca. 192 cm groß, von kräftiger Statur und hat kurze hellbraune Haare. Er trägt vermutlich eine dunkle Wollmütze. Weitergehende Erkenntnisse zur getragenen Oberbekleidung liegen nicht vor. Der Vermisste ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu Fuß unterwegs. Hinweise zur gesuchten Person oder im Antreffungsfall bitte sofort über Notruf 110 an die Polizei Gütersloh oder jede andere Polizeidienststelle.

