Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisste 84-Jährige aus Gütersloh angetroffen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Wie am Samstag, 09.12.2023, veröffentlicht, verließ die 84-Jährige Ursula J. aus Gütersloh am Freitag, 08.12.23, ihre Wohnanschrift in unbekannte Richtung. Sie konnte am heutigen Morgen, im Stadtgebiet Gütersloh, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, angetroffen werden. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen wurden daraufhin eingestellt.

