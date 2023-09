Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisste 13-Jährige - Hinweise erbeten

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Seit dem vergangenen Wochenende wird eine 13-Jährige vermisst, welche im Kreis Gütersloh gemeldet ist. Bushra ist wiederholt abgängig und hat überregional Anlaufadressen. Unter anderem in Wuppertal, in Gütersloh, in Bielefeld und in anderen Bundesländern.

Das Kind hat dunkle Haare, braune Augenfarbe, ist schlank und 160cm groß. Zuletzt trug sie ein weißes, geschnürtes Top und eine weiße Jogginghose.

Ein Foto des Mädchens ist auf dem Fahndungsportal der Polizei NRW veröffentlicht worden. https://polizei.nrw/fahndung/115931

Hinweise zu Bushras Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle unter der 110 oder die Kreispolizeibehörde unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell