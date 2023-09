POL-GT: Herzebrock-Clarholz: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kraftradfahrer

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der Nacht zu Donnerstag (13.09., 16.15 Uhr - 14.09., 06.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in zwei Firmen am Lupinenweg eingebrochen. An einer Firma schlugen die Einbrecher das Fenster eines Tores auf und gelangten so in das Innere. Dort durchsuchten sie Teile der Firma und versuchten weitere Türen aufzuhebeln. Ersten Angaben nach verließen die Täter den Tatort ohne Beute. An einer weiteren Firma gelangten die Einbrecher ...

