POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 14-Jährigen

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (FK) - Am Freitag (23.06., 01.20 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen großen Ladenkomplex an der Bruno-Kleine Straße ein. Die Täter hebelten an der Außenfassade und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren beschädigten sie die Alarmanlage. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen ...

