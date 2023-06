Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall beim Überholen - Motorradfahrer schwerverletzt

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am frühen Mittwochabend (07.06., 18.45 Uhr) kam es zwischen Versmold und Greffen zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 63-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Zuvor befuhr ein 73-jähriger Harsewinkeler mit einem Ford die Versmolder Straße in Richtung Greffen. Kurz nach der Einmündung Vorbruchstraße beabsichtigte der Ford-Fahrer einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Eingangs einer leichten Rechtskurve setzte der 63-Jährige zum Überholen an. Zur gleichen Zeit befuhr ein 63-jähriger Versmolder mit einem Motorrad des Herstellers Honda die Versmolder Straße in entgegengesetzter Richtung. Bei dem Überholvorgang des Ford-Fahrers kam es dann in der Folge zur Kollision mit dem Motorradfahrer. Der Kradfahrer stürzte und wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Der verständigte Rettungsdienst brachte den gestürzten 63-Jährigen zur weiteren stationären Behandlung in ein Warendorfer Klinikum. Der 73-jährige Ford-Fahrer verletzte sich leicht und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Beide Unfallfahrzeuge wurde durch beauftragte Abschleppunternehmen abgeschleppt. Der geschätzte Sachschaden lag bei rund 8000 Euro. Die Unfallstelle wurde durch Polizeikräfte für etwa zwei Stunden gesperrt. Feuerwehrkräfte wurden eingesetzt, um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden.

